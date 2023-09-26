Україна отримала доступ до фінансування інфраструктурних проєктів з європейського фонду

Україна й Молдова з 26 вересня отримають доступ до фінансування інфраструктурних проєктів в рамках так званого Фонду поєднання Європи та зможуть надавати свої пропозиції щодо отримання такого фінансування самостійно, без консультацій з країнами ЄС. Про це заявила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян у Брюсселі, пише Укрінформ.

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Доступ до фінансування

«Ми оголошуємо новий конкурс (проєктів — ред.) на краще використання Фонду поєднання Європи. Вперше Україна й Молдова матимуть можливість подавати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів у контексті розвитку „коридорів солідарності“. Вони можуть робити це самотужки, без попередніх погоджень з іншими європейськими країнами, вони рівноправні партнери у Фонді поєднання Європи, на тій же основі, що й інші країни-члени ЄС», — зауважила єврокомісар.

За її словами, Єврокомісія провела попередні обговорення таких технічних проєктів з українською командою. Вони, зокрема, передбачають подальшу інтеграцію української залізниці у систему залізничного сполучення Європейського Союзу, з переходом українських перевізників на європейські стандарти.

«Це включає краще поєднання між Львовом, Яссами (Румунія — ред.) та Кишиневом», — сказала Велян.