26 вересня європейська валюта подешевшала на 2 копійки. НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,87 гривні. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют НБУ: гривня зміцнилася до євро на 2 копійки
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
25 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,89 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці подешевшало на 16 копійок, у продажу на 17 копійок.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі