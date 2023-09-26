Курс валют НБУ: гривня зміцнилася до євро на 2 копійки

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25 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,89 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці подешевшало на 16 копійок, у продажу на 17 копійок.

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