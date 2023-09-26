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26 вересня 2023, 10:00 Читать на русском

Абанк запустив акцію для отримувачів термінових переказів Western Union!

З 22.09.2023 в Абанку стартувала акція, завдяки якій клієнти, які ще жодного разу не отримували термінові перекази Western Union, мають можливість не тільки зробити це вигідно, а й отримати 100 грн.

Адже Абанк виплачує 100 грн на рахунок кешбеку кожному клієнту, що в період з 22.09.2023 до 31.10.2023 отримає свій перший переказ Western Union у мобільному застосунку ABank24 або в будь-якому відділені Абанку з виплатою на картку!

Акція діє як для нових, так і для діючих клієнтів банку.

Якщо ви ще не є клієнтом Абанку, але бажаєте взяти участь в акції — завантажуйте застосунок ABank24 за посиланням та отримуйте переказ разом з бонусними 100 грн.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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