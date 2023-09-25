Вкладникам банку-банкруту Конкорд вже виплачено майже 496 мільйонів

Станом на 21 вересня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам АТ « АКБ «Конкорд» 495,9 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами. Це — майже 77% від загальної суми, призначеної до виплати. Про це йдеться на сайті ФГВФО.

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Майже 40% коштів було отримано вкладниками дистанційно, без відвідування відділень банків-агентів Фонду.

«Найбільша активність серед вкладників спостерігалася у перші дні, це — типова ситуація після початку виплати відшкодування у будь-якому банку. Хочу нагадати, що виплата гарантованого відшкодування тривають безперервно аж до завершення ліквідаційної процедури банку. Кожен вкладник може сам обрати, коли і як отримати належні йому кошти», — розповіла Наталія Рудуха, заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.

У фонді повідомили, що завдяки дії норми про повне відшкодування коштів за вкладами (на період воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення), вкладникам АТ «АКБ «Конкорд» виплачуються кошти у сумі повного розміру вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 01 серпня 2023 року.