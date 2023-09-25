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25 вересня 2023, 18:16 Читать на русском

Вкладникам банку-банкруту Конкорд вже виплачено майже 496 мільйонів

Станом на 21 вересня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам АТ «АКБ «Конкорд» 495,9 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами. Це — майже 77% від загальної суми, призначеної до виплати. Про це йдеться на сайті ФГВФО.

Станом на 21 вересня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам АТ «АКБ «Конкорд» 495,9 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами.
Фото: depositphotos

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Майже 40% коштів було отримано вкладниками дистанційно, без відвідування відділень банків-агентів Фонду.

«Найбільша активність серед вкладників спостерігалася у перші дні, це — типова ситуація після початку виплати відшкодування у будь-якому банку. Хочу нагадати, що виплата гарантованого відшкодування тривають безперервно аж до завершення ліквідаційної процедури банку. Кожен вкладник може сам обрати, коли і як отримати належні йому кошти», — розповіла Наталія Рудуха, заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.

У фонді повідомили, що завдяки дії норми про повне відшкодування коштів за вкладами (на період воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення), вкладникам АТ «АКБ «Конкорд» виплачуються кошти у сумі повного розміру вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 01 серпня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
25 вересня 2023, 18:28
#
Ніхто з тих хто тут бігав та істерив — не прийшов і не написав що всі гроші отримав і його держава не кинула.
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0
Strangers
Strangers
25 вересня 2023, 18:47
#
Конкорд умир Аккорд жив! кгруговорот банков в природе!
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