Курс валют на вечір 25 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці подешевшало на 16 копійок, у продажу на 17 копійок.

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Валюта Відкриття 25 вересня Закриття 25 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,94/39,32 38,78/39,15 16/17

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,29−38,35, євро — 40,95−41,10 грн.

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