До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці подешевшало на 16 копійок, у продажу на 17 копійок.
Курс валют на вечір 25 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 25 вересня
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Закриття 25 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,94/39,32
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38,78/39,15
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16/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,29−38,35, євро — 40,95−41,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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