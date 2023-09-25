До «Армії відновлення» залучили вже 55 тисяч безробітних

Державна служба зайнятості видала 54,67 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт у межах проєкту «Армія відновлення». На оплату за їх виконання спрямували 371 млн грн. Про це повідомляє держслужби зайнятості у телеграм-каналі.
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Армія відновлення
За її даними, із 1 жовтня 2022 року і станом на сьогодні участь у суспільно корисних роботах взяли 54 676 українців із 19 областей.
Найбільше направлень на роботу видано на Харківщині (10 138), Полтавщині (7 781), Донеччині (6 540), Київщині (6 057) та Чернігівщині (6 047).
Джерело: Мінфін
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