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25 вересня 2023, 17:15 Читать на русском

Повернення закупівель Міноборони до Prozorro заощадило бюджету майже 5 мільярдів

Державний бюджет зекономив близько у 16%, або майже 5 млрд грн після того, як частину публічних закупівель Міністерства оборони було повернуто до системи Prozorro, повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун в інтерв'ю Telegraf.

Державний бюджет зекономив близько у 16%, або майже 5 млрд грн після того, як частину публічних закупівель Міністерства оборони було повернуто до системи Prozorro, повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун в інтерв'ю Telegraf.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиУ Мінекономіки висловили сподівання на ефективне перезавантаження Міноборони, в тому числі трансформації системи закупівель, сказала заступниця міністра і додала, що «позитивні тенденції» вже спостерігаються.
Фото:flickr

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У Мінекономіки висловили сподівання на ефективне перезавантаження Міноборони, в тому числі трансформації системи закупівель, сказала заступниця міністра і додала, що «позитивні тенденції» вже спостерігаються.

«Десь із травня Міноборони почало повертати в Prozorro деякі свої закупівлі. Станом на зараз вони завершили приблизно 50 тендерів на загальну вартість 31 млрд грн з економією у 16%, а це близько 5 млрд грн. Це дуже непоганий результат», — повідомила Бігун.

Вона зазначила, що Мінекономіки пропонує створити центри компетенцій, які оцінюватимуть доцільність певних закупівель, зокрема, для потреб ЗСУ.

За словами заступниці міністра, для того, щоб зменшити кількість сумнівних закупівель, була введена вимога до всіх замовників оприлюднювати обґрунтування незастосування конкурентних процедур.

«Наступним кроком ми хочемо по закупівлях запровадити, щоб потреби також публікували на Prozorro. Зараз ми маємо обґрунтувати незастосування конкурсу. А наступний крок — хочемо реалізувати функціонал, який би дозволяв замовнику пояснювати, чому вони це купують», — сказала Бігун.

Джерело: Мінфін
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