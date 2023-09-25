Відтік коштів із криптофондів продовжився шостий тиждень поспіль

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів у період з 16 по 22 вересня становив $9 млн проти $54 млн тижнем раніше. Такі розрахунки навели аналітики CoinShares.

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Торгові обсяги склали $820 млн нижче за середні значення з початку року ($1,3 млрд).

У біткоїн-фондах зафіксовано відтік $6 млн після $45 млн у попередній звітний період.

Зі структур, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, інвестори вивели $2,8 млн (тижнем раніше $3,8 млн).

У продуктах з урахуванням альткоінів спостерігалася змішана динаміка. У Ethereum-фондах інвестори вивільнили $2,2 млн, попереднього тижня — $4,8 млн. Зі структур на базі BNB і Polygon — по $0,3 млн.

Продукти на базі Solana та XRP залучили $0,66 млн і $0,31 млн відповідно.