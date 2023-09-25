Amazon інвестує до $4 мільярди у ШІ-стартап Anthropic

Американський онлайн-ритейлер Amazon інвестує до $4 млрд у розробника рішень у сфері штучного інтелекту (ШІ) Anthropic та отримає міноритарну частку в компанії. Про це йдеться у пресрелізі Amazon, пише Forbes.

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Що дає угода

Угода прискорить розробку ШІ-інструментів Anthropic та зробить їх широко доступними для клієнтів хмарного сервісу Amazon Web Services (AWS), зазначається у повідомленні.

Anthropic зі свого боку зобовʼязалася використовувати чипи Amazon для створення, тренування та застосування майбутніх ШІ-моделей.

AWS стане основним постачальником хмарних послуг Anthropic, а клієнти хмарного сервісу отримають доступ до рішень компанії.

В пресрелізі зазначається, що розробники та інженери Amazon зможуть брати участь у розробці ШІ-моделей Anthropic та впроваджувати їх у свою роботу.

«Ми впевнені, що за рахунок поглиблення нашої співпраці зможемо допомогти в покращенні користувальницького досвіду в багатьох напрямках як у короткостроковій, так і довгостроковій. перспективі», — заявив глава Amazon Енді Джессі.

Гендиректор AWS Адам Селіпскі сказав, що угода допоможе покращити моделі Anthropic, а також «технологію чипів та інфраструктуру на основі штучного інтелекту».

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей заявив, що його компанія «отримала гроші таким чином, що це дозволяє їй віддавати пріоритет безпеці» і «продовжувати розширювати ШІ-моделі».