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25 вересня 2023, 15:05 Читать на русском

Amazon інвестує до $4 мільярди у ШІ-стартап Anthropic

Американський онлайн-ритейлер Amazon інвестує до $4 млрд у розробника рішень у сфері штучного інтелекту (ШІ) Anthropic та отримає міноритарну частку в компанії. Про це йдеться у пресрелізі Amazon, пише Forbes.

Американський онлайн-ритейлер Amazon інвестує до $4 млрд у розробника рішень у сфері штучного інтелекту (ШІ) Anthropic та отримає міноритарну частку в компанії.

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Що дає угода

Угода прискорить розробку ШІ-інструментів Anthropic та зробить їх широко доступними для клієнтів хмарного сервісу Amazon Web Services (AWS), зазначається у повідомленні.

Anthropic зі свого боку зобовʼязалася використовувати чипи Amazon для створення, тренування та застосування майбутніх ШІ-моделей.

AWS стане основним постачальником хмарних послуг Anthropic, а клієнти хмарного сервісу отримають доступ до рішень компанії.

В пресрелізі зазначається, що розробники та інженери Amazon зможуть брати участь у розробці ШІ-моделей Anthropic та впроваджувати їх у свою роботу.

«Ми впевнені, що за рахунок поглиблення нашої співпраці зможемо допомогти в покращенні користувальницького досвіду в багатьох напрямках як у короткостроковій, так і довгостроковій. перспективі», — заявив глава Amazon Енді Джессі.

Гендиректор AWS Адам Селіпскі сказав, що угода допоможе покращити моделі Anthropic, а також «технологію чипів та інфраструктуру на основі штучного інтелекту».

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей заявив, що його компанія «отримала гроші таким чином, що це дозволяє їй віддавати пріоритет безпеці» і «продовжувати розширювати ШІ-моделі».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
25 вересня 2023, 15:36
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Работал на складе амазон в Польше, ну круто что там посылки возят для сканирования — роботы, по QR кодам ездят роботы возят посылки к окошкам где их уже сортируют люди, запрещено пересекать границу где ездят роботы потому что легко могут вас сбить, туда может пройти только спец техник с датчиком который видят роботы и сразу же останавливаются, столовка красивая, начальники и рабочие едят в одной столовой, чисто опрятно, вкусная еда, рядом со столовой была игровая комната где была приставка иксбокс, компы с инетом, игровые автоматы старинные, масажные кресла, в общем минусы только что нужно работать и огромный склад который нужно обходить пешком особенно чтобы добраться до столовой дойти и принять пищу за 30 мин, идти к столовке около 5 мин
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