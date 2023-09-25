Загальна сума вкладів фізосіб у серпні зросла на 5,2 мільярда гривень

Загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України у серпні 2023 року зросла на 5,2 млрд грн і на 1 вересня становить 1 115,0 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

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Зростання вкладів

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня: вклади у національній валюті — 718,5 млрд грн та вклади в іноземній валюті — 396,5 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 132,9 млрд грн (11,9% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Нагадаємо

Станом на 1 січня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 051,5 млрд грн, приріст за 2022 рік становив 375,9 млрд грн або 55,6%.