Україна отримала $100 мільйонів під гарантію Великої Британії

Міністерство фінансів залучило $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Деталі

Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.

Зазначається, що гроші спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету України, щодо пенсійних виплат за липень 2023 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував британському уряду та Світовому банку за співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає $1,6 млрд.