NOVUS отримав кредит на 400 мільйонів від Ощадбанку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 вересня 2023, 13:14 Читать на русском

NOVUS отримав кредит на 400 мільйонів від Ощадбанку

Ощадбанк уклав з торговельною мережею NOVUS кредитну угоду на 400 млн грн у рамках державної програми «Доступні кредити 5−7−9%». Це вже друга така кредитна угода з початку повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні банку.

Ощадбанк уклав з торговельною мережею NOVUS кредитну угоду на 400 млн грн у рамках державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».
Фото: novus.ua

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Перший договір був укладений у липні 2022 року на суму 500 млн грн на термін в один рік. Цільове призначення обох договорів — поповнення обігових коштів.

Торговельна мережа NOVUS, яка входить до ТОП-10 серед продуктових рітейлерів України, чиї торгові площі становлять більше ніж 160 000 кв. м, є найбільшим клієнтом Ощаду за програмою «Доступні кредити 5−7−9%».

З лютого минулого року Ощадбанк уклав з чотирма торговельними мережами продовольчого рітейлу договори за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» на загальну суму понад 2 млрд грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
25 вересня 2023, 14:41
#
«Ощадбанк уклав з торговельною мережею NOVUS кредитну угоду на 400 млн грн у рамках державної програми „Доступні кредити 5−7−9%“.» — там обмеження 60 млн і агріки 90 млн грн. Звідки 400 млн грн? Можливо від відновлення в прифронтових містах, якщо Новус там є, а так звідки 400 млн по 5−7-9???
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами