NOVUS отримав кредит на 400 мільйонів від Ощадбанку

Ощадбанк уклав з торговельною мережею NOVUS кредитну угоду на 400 млн грн у рамках державної програми «Доступні кредити 5−7−9%». Це вже друга така кредитна угода з початку повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Деталі

Перший договір був укладений у липні 2022 року на суму 500 млн грн на термін в один рік. Цільове призначення обох договорів — поповнення обігових коштів.

Торговельна мережа NOVUS, яка входить до ТОП-10 серед продуктових рітейлерів України, чиї торгові площі становлять більше ніж 160 000 кв. м, є найбільшим клієнтом Ощаду за програмою «Доступні кредити 5−7−9%».

З лютого минулого року Ощадбанк уклав з чотирма торговельними мережами продовольчого рітейлу договори за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» на загальну суму понад 2 млрд грн.