Кабмін ухвалив рішення про спрямування грантових коштів від уряду Японії у сумі 21,83 млрд грн на реалізацію Програми екстреного відновлення через спеціальний фонд держбюджету. Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
Кабмін спрямує 22 мільярди гривень японського гранту на відновлення
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Що відомо
Ці кошти отримані відповідно до грантових угод між Урядом України та JICA — Japan International Cooperation Agency Японським агентством міжнародного співробітництва, підписаних 9 березня та 13 квітня 2023 року.
Уряд також затвердив Порядок використання коштів, наданих відповідно до цих грантових угод.
«Ці кошти спрямовуються на невідкладні проєкти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров’я та освіти. Так, відповідно до рішення Уряду, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 7,92 млрд грн», — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Угодами передбачається, що грантові кошти будуть використані для покращення та підтримки таких напрямків:
— обладнання для гуманітарного розмінування;
— транспортне обслуговування;
— енергетичне обслуговування;
— управління відходами руйнувань;
— водопостачання;
— медичне обладнання;
— обладнання для надання освітніх послуг;
— аграрного сектору;
— сектору суспільного мовлення;
— сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.
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