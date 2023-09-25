Кабмін спрямує 22 мільярди гривень японського гранту на відновлення

Кабмін ухвалив рішення про спрямування грантових коштів від уряду Японії у сумі 21,83 млрд грн на реалізацію Програми екстреного відновлення через спеціальний фонд держбюджету. Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

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Що відомо

Ці кошти отримані відповідно до грантових угод між Урядом України та JICA — Japan International Cooperation Agency Японським агентством міжнародного співробітництва, підписаних 9 березня та 13 квітня 2023 року.

Уряд також затвердив Порядок використання коштів, наданих відповідно до цих грантових угод.



«Ці кошти спрямовуються на невідкладні проєкти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров’я та освіти. Так, відповідно до рішення Уряду, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 7,92 млрд грн», — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.



Угодами передбачається, що грантові кошти будуть використані для покращення та підтримки таких напрямків:



— обладнання для гуманітарного розмінування;

— транспортне обслуговування;

— енергетичне обслуговування;

— управління відходами руйнувань;

— водопостачання;

— медичне обладнання;

— обладнання для надання освітніх послуг;

— аграрного сектору;

— сектору суспільного мовлення;

— сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.