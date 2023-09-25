Греція продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Уряд Греції продовжив дії статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року. Про це повідомив Офіс омбудсмана України.

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«Міністерство міграції та притулку Греції офіційно повідомило, що дія посвідок на проживання за тимчасовим захистом продовжується автоматично. Так само як і надання тимчасового захисту українцям, які в'їжджатимуть до країни вперше», — йдеться у повідомленні.

Тобто, ті, хто вже отримали дозволи на тимчасове проживання, не потребуватимуть його оновлення, а також матимуть доступ до державної медицини, освіти, та право на отримання тимчасового житла у пункті прийому в Сінтікі.