Зброя буде: Укрпошта анонсувала новий випуск поштових марок (фото)

29 вересня Укрпошта вводить в обіг поштовий блок «Зброя Перемоги. Світ з Україною», який продовжує випуск «Зброя Перемоги» 2022 року. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо про випуск

Поштовий блок включає марки з найкращими зразками іноземної зброї, що була надана країнами — учасницями міжнародної коаліції на підтримку України. Спецпогашення пройдуть 29 вересня в Києві та регіонах України.

Тираж поштового блоку — 160 000 примірників. Номінал кожної марки — F = 23,00 грн (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України) + 2,00 грн (додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі).

Його вартість становить 150 грн, з яких 12 грн — донат. Також до поштового блоку випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та картку.

На нових поштових марках зображені:

основні бойові танки Challenger 2 (Велика Британія) та Leopard 2 (Німеччина);

зенітно-ракетний комплекс Patriot (США);

самохідна артилерійська установка CAESAR (Франція);

бойова машина піхоти M2 Bradley (США).

Автори випуску — художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Відсьогодні в поштовому маркеті відкривається передзамовлення на набір, який складається з поштового блоку, художнього конверта та картки.