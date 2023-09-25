Ринки падають, а ФРС США скорочує робочі місця: що потрібно знати вранці

Американські індекси знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив 2,9%, високотехнологічний Nasdaq — 3,6%, а індекс Dow Jones знизився на 1,9%.

Минулого тижня учасники ринку були стурбовані попередженнями Федеральної резервної системи США про те, що, ймовірно, потрібно буде продовжити підвищувати процентні ставки.

Крім цього, на ринкові настрої вплинули останні коментарі глави ФРС Джерома Пауелла щодо того, що «м'яка посадка економіки» тепер не є базовим сценарієм регулятора.

Ринки Азії завершили тиждень переважно падінням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 2,3%, японський Nikkei впав на 3,3%, південнокорейський Kospi скоротився на 3,6%, сінгапурський STI та гонконгський Hang Seng подешевшали на 2,3% % та 0,7% відповідно, а китайський Shanghai Composite виріс на 0,4%.

Все через побоювання, що зростають, з приводу того, що процентні ставки в США залишатимуться високими довше, ніж раніше очікувалося.

У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано напередодні виходу даних щодо інфляції багатьох країн Азії цього тижня.

Інвестори продають американські акції рекордними темпами

За даними Bank of America, минулого тижня інвестори продали акцій США на суму близько $19 млрд — найвищий щотижневий відтік цього року.

Наразі інвестори у США стурбовані тим, що ФРС, ймовірно, продовжить цикл підвищення відсоткових ставок, зазначили у Bank of America.

Тим часом минулого тижня прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла 4,49% найвищого рівня з 2007 року.

У Bank of America також попередили, що вищі відсоткові ставки можуть створити проблеми для американського ринку акцій у 2024 році.

ФРС США скорочує робочі місця вперше з 2010 року

За даними CNN News, Федеральна резервна система США планує скоротити близько 300 робочих місць до кінця року.

За словами представників ФРС, скорочення робочих місць переважно стосуватимуться допоміжних посад, включаючи IT-посади, які більше не потрібні.

Новини про майбутні скорочення з'явилися лише через кілька днів після того, як голова ФРС США Джером Пауелл відзначив стійкість американської економіки всупереч високій інфляції та зростаючим відсотковим ставкам.