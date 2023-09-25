Ринки падають, а ФРС США скорочує робочі місця: що потрібно знати вранці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 вересня 2023, 10:14 Читать на русском

Ринки падають, а ФРС США скорочує робочі місця: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Американські індекси знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив 2,9%, високотехнологічний Nasdaq — 3,6%, а індекс Dow Jones знизився на 1,9%.

Минулого тижня учасники ринку були стурбовані попередженнями Федеральної резервної системи США про те, що, ймовірно, потрібно буде продовжити підвищувати процентні ставки.

Крім цього, на ринкові настрої вплинули останні коментарі глави ФРС Джерома Пауелла щодо того, що «м'яка посадка економіки» тепер не є базовим сценарієм регулятора.

Ринки Азії завершили тиждень переважно падінням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 2,3%, японський Nikkei впав на 3,3%, південнокорейський Kospi скоротився на 3,6%, сінгапурський STI та гонконгський Hang Seng подешевшали на 2,3% % та 0,7% відповідно, а китайський Shanghai Composite виріс на 0,4%.

Все через побоювання, що зростають, з приводу того, що процентні ставки в США залишатимуться високими довше, ніж раніше очікувалося.

У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано напередодні виходу даних щодо інфляції багатьох країн Азії цього тижня.

Інвестори продають американські акції рекордними темпами

За даними Bank of America, минулого тижня інвестори продали акцій США на суму близько $19 млрд — найвищий щотижневий відтік цього року.

Наразі інвестори у США стурбовані тим, що ФРС, ймовірно, продовжить цикл підвищення відсоткових ставок, зазначили у Bank of America.

Тим часом минулого тижня прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла 4,49% найвищого рівня з 2007 року.

У Bank of America також попередили, що вищі відсоткові ставки можуть створити проблеми для американського ринку акцій у 2024 році.

ФРС США скорочує робочі місця вперше з 2010 року

За даними CNN News, Федеральна резервна система США планує скоротити близько 300 робочих місць до кінця року.

За словами представників ФРС, скорочення робочих місць переважно стосуватимуться допоміжних посад, включаючи IT-посади, які більше не потрібні.

Новини про майбутні скорочення з'явилися лише через кілька днів після того, як голова ФРС США Джером Пауелл відзначив стійкість американської економіки всупереч високій інфляції та зростаючим відсотковим ставкам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами