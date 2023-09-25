Минулої доби українські захисники ліквідували ще 420 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 276 270 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 24 вересня: 420 російських окупантів, 5 танків та 7 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 276270 (+420) осіб / persons,
- танків / tanks — 4667 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV — 8927 (+13) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 6260 (+27) од,
- РСЗВ / MLRS — 791 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 533 (+2) од,
- літаків / aircraft — 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4895 (+7),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1518 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8746 (+12) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 918 (+4).
Джерело: Мінфін
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