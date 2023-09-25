Курс валют: НБУ залишив офіційний курс євро без змін

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22 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,89 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, у продажу подорожчало на 1 копійку.

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