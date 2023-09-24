Минулої доби українські захисники ліквідували ще 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 275 850 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 23 вересня: 390 російських окупантів, 7 танків та 21 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 275850 (+390) осіб,
- танків — 4662 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 8914 (+2) од,
- артилерійських систем — 6233 (+23) од,
- РСЗВ — 789 (+0) од,
- засоби ППО — 531 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4888 (+21),
- крилаті ракети — 1518 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8734 (+18) од,
- спеціальна техніка — 914 (+2).
Джерело: Мінфін
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