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24 вересня 2023, 10:06 Читать на русском

ЄС оштрафував Intel на $400 мільйонів

Антимонопольні органи Європейського Союзу наклали на корпорацію Intel новий штраф у розмірі €376,36 млн ($400 млн) після того, як суд ЄС скасував рекордний штраф у розмірі €1,06 млрд, накладений на виробника мікросхем. Про це пише Reuters.

Антимонопольні органи Європейського Союзу наклали на корпорацію Intel новий штраф у розмірі €376,36 млн ($400 млн) після того, як суд ЄС скасував рекордний штраф у розмірі €1,06 млрд, накладений на виробника мікросхем.
Фото: st.in.ua

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Деталі

Рішення послідувало після часткового скасування Генеральним судом ЄС у 2022 році штрафу в розмірі €1,06 млрд, який Комісія наклала на Intel у 2009 році за спробу придушити конкуруючу компанію Advanced Micro Devices на ринку так званих центральних процесорів x86.

Тоді суд відхилив висновок Комісії про те, що знижки, що надаються Intel виробникам компʼютерів, спотворили конкуренцію.

У своєму новому рішенні Комісія заявила, що штраф тепер заснований на виплатах, зроблених Intel у період з 2002 по 2006 рік виробникам компʼютерів Hewlett Packard, Acer та Lenovo за зупинення або затримку випуску конкретних продуктів, що містять процесори x86 конкурентів.

Минулого року суд підтвердив, що ці виплати були зловживанням становищем на ринку, але скасував загальну суму штрафу.

Раніше цього року Intel вже зазначала, що комісія «відновила адміністративну процедуру для визначення штрафу проти Intel» на підставі встановленого зловживання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
24 вересня 2023, 11:59
#
Лишний раз подтверждает, насколько сильное лоббирование имеет интел. 14 лет ничего не платили и в результате не заплатили. Ну, а AMD- красавчики, смогли выплыть и забрать лидирующее место
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