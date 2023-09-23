Єврокомісія закликає країни поза ЄС посилити регулювання криптовалют

Країни, які не входять до Шенгенської зони, повинні забезпечити більш жорсткий нагляд за криптовалютною індустрією. Про це йдеться у звіті Європейської служби парламентських досліджень (EPRS).

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Звіт, який називається «Регулювання криптоактивів: оцінка впливу на фінансову систему ЄС», підкреслює необхідність створення більш жорсткої регуляторної бази в юрисдикціях, що не входять до Євросоюзу.

«Існує ще кілька каналів, через які фінансова система та автономія ЄС все ще перебуває під загрозою, оскільки вона залишається залежною від політичних дій країн, що не є членами ЄС, у контексті застосування MiCA», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що MiCA — це законодавство ЄС, яке впроваджується у 2024 році і має на меті регулювати ринок криптовалют.

Три основні проблеми

У звіті EPRS йдеться про три основні проблеми, які можуть виникнути в результаті слабкого регулювання криптовалют в країнах, що не входять до ЄС:

Ризик для фінансової стабільності. Криптоактиви можуть використовуватися для відмивання грошей та інших фінансових злочинів.

Зниження привабливості ринку. Нечітке регулювання може відлякати інвесторів та розробників.

Масове використання стейблкоїнів. Стейблкоїни, які позиціонуються як більш стабільні альтернативи криптовалютам, можуть використовуватися для обходу регулювання, якщо вони не будуть належним чином регулюватися.

Країнам, що не входять до ЄС, рекомендується вжити заходів для посилення регулювання криптовалют, зокрема:

Введення обов’язкових ліцензій для криптовалютних компаній.

Запровадження вимог щодо прозорості для криптовалютних компаній.

Запровадження заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за словами заступник міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, для повноцінного запуску біткоїн-індустрії Україні достатньо прийняти лише базові, найважливіші норми MiCA.