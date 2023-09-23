Минулої доби українські захисники ліквідували ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 275 460 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 22 вересня: 510 російських окупантів, 11 танків та 1 ракета
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Втрати ворога
- особового складу — близько 275460 (+510) осіб,
- танків — 4655 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 8912 (+21) од,
- артилерійських систем — 6210 (+33) од,
- РСЗВ — 789 (+4) од,
- засоби ППО — 530 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4867 (+8),
- крилаті ракети — 1518 (+1),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8716 (+26) од,
- спеціальна техніка — 912 (+0).
Джерело: Мінфін
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