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22 вересня 2023, 19:24 Читать на русском

НКЦПФР допустила боргові цінні папери США та Німеччини до обігу в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за власною ініціативою допустила боргові цінні папери США та Німеччини до обігу в Україні. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за власною ініціативою допустила боргові цінні папери США та Німеччини до обігу в Україні.

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Комісія надала допуску 50 випускам боргових цінних паперів, емітентами яких є іноземні держави, а саме:

  • 42 цінні папери США,
  • 8 цінних паперів Німеччини.

Так, інформацію про боргові цінні папери, емітентами яких є зазначені вище іноземні держави, Комісія отримала від ПАТ «Національний депозитарій України».

Нагадаємо

Процедура допуску здійснюється згідно з нормами Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (рішення від 21.01.2021 року № 34).

Інформацію про боргові цінні папери іноземних держав, які можуть бути допущені НКЦПФР до обігу в Україні, та відносно яких є зацікавленість з боку учасників ринків капіталу, а також інформацію про обмеження щодо обігу цих цінних паперів, Комісія отримує від НДУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
youknow
youknow
22 вересня 2023, 20:00
#
Потрібно розширювати список країн, окрім паперів Німеччини та США
+
0
yarg
yarg
22 вересня 2023, 20:31
#
И что — их теперь можно купить в Украине за гривну , а потом вывести в иностранный депозитарий ?
+
0
SZlats
SZlats
22 вересня 2023, 20:56
#
Посмотрим как все на практике будет работать не будет ли перегибов фин мониторинга банков и т. д.
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