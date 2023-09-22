НКЦПФР допустила боргові цінні папери США та Німеччини до обігу в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за власною ініціативою допустила боргові цінні папери США та Німеччини до обігу в Україні. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

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Комісія надала допуску 50 випускам боргових цінних паперів, емітентами яких є іноземні держави, а саме:

42 цінні папери США,

8 цінних паперів Німеччини.

Так, інформацію про боргові цінні папери, емітентами яких є зазначені вище іноземні держави, Комісія отримала від ПАТ «Національний депозитарій України».

Нагадаємо

Процедура допуску здійснюється згідно з нормами Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (рішення від 21.01.2021 року № 34).

Інформацію про боргові цінні папери іноземних держав, які можуть бути допущені НКЦПФР до обігу в Україні, та відносно яких є зацікавленість з боку учасників ринків капіталу, а також інформацію про обмеження щодо обігу цих цінних паперів, Комісія отримує від НДУ.