Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за власною ініціативою допустила боргові цінні папери США та Німеччини до обігу в Україні. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
НКЦПФР допустила боргові цінні папери США та Німеччини до обігу в Україні
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Комісія надала допуску 50 випускам боргових цінних паперів, емітентами яких є іноземні держави, а саме:
- 42 цінні папери США,
- 8 цінних паперів Німеччини.
Так, інформацію про боргові цінні папери, емітентами яких є зазначені вище іноземні держави, Комісія отримала від ПАТ «Національний депозитарій України».
Нагадаємо
Процедура допуску здійснюється згідно з нормами Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (рішення від
Інформацію про боргові цінні папери іноземних держав, які можуть бути допущені НКЦПФР до обігу в Україні, та відносно яких є зацікавленість з боку учасників ринків капіталу, а також інформацію про обмеження щодо обігу цих цінних паперів, Комісія отримує від НДУ.
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