У ПУМБа новий голова наглядової ради

З 1 жовтня наглядову раду Першого українського міжнародного банку (ПУМБ) очолить незалежний директор Валентин Міхов. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані у системі розкриття інформації НКЦПФР.

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Зазначається, що Міхов змінить на цій посаді ексгендиректора СКМ Олега Попова, який достроково пішов з посади голови, але залишиться звичайним членом наглядової ради.

Хто такий Валентин Міхов

Міхов був членом наглядової ради ПУМБ щонайменше з листопада 2018 року, зокрема заступником її голови з травня по вересень цього року.

Крім того з березня 2023 року він працює виконавчим членом ради директорів у венчурному фонді Venture Equity Bulgaria.

З 2021 по 2022 рік обіймав посаду голови наглядової ради Bulgarian Development Bank (BDB), а також працював в Invest-UX та Valor Advisors Ltd.

Олег Попов

Олег Попов наразі він очолює спостережну раду «ДТЕК» (DTEK Group), а також входить до спостережних рад її дочірніх компаній. Він також є директором холдингу SCM Holdings Limited, головою наглядової ради підконтрольного СКМ «Лемтрансу», а також членом наглядової ради інших «дочок» СКМ: «Метінвеста», «ЕСТА Холдингу» та ФК «Шахтар».

Інші рішення

Також акціонери ПУМБу ухвалили рішення зберегти на посадах членів наглядової ради представників компанії «СКМ Фінанс» Маргариту Поважну, Георгі Катанова, Анну Дугадко та Сергія Курилка, а також незалежних директорів Кетрін Сталкер та Ансіс Грасманіс.

Крім того, була обрана новим незалежним членом наглядової ради Хело Мейгас, яка обіймає посади голови наглядової ради і члена комітету з аудиту AS Eesti Post, члена ради Goura Konsult AB і члена наглядової ради Hemma i Sverige Holding AB.

ПУМБ

ПУМБ заснований 1991 року і належить Рінату Ахметову. За даними фінустанови, банк обслуговує близько 1,5 млн клієнтів. За даними НБУ, станом на 1 червня ПУМБ входив до десятки найбільших банків країни, посідаючи 8 місце серед 65 діючих українських банків за розміром активів (131,96 млрд грн). На кінець червня мережа банку налічувала 5 регіональних підрозділів і 221 відділення порівняно з 213 відділеннями на початок року.