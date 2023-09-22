Курс валют на вечір 22 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, у продажу подорожчало на 1 копійку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 22 вересня Закриття 22 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,98/39,35 38,98/39,36 0/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,23 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30, євро — 40,87−41,15 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.