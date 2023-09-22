Нацбанк Швейцарії оцінив вплив війни в Україні на європейську економіку

Війна росії проти України призвела до зниження економічного зростання та «значно» підштовхнула інфляцію в Європі, але гірші наслідки ще попереду. Про це йдеться в дослідженні Національного банку Швейцарії, повідомляє Reuters.

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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Європа пережила різке зростання цін на енергоносії, потрясіння на фінансових ринках і різке падіння економік рф та України.

Досліджуючи вплив війни на економіку Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Швейцарії, у дослідженні зазначається, що виробництво було б на 0,1−0,7% вищим у четвертому кварталі 2022 року, якби росія не напала на Україну.

Інфляція в кожній із країн була б на 0,2−0,4% нижчою.

«Негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато більшими в середньостроковій і довгостроковій перспективі, особливо щодо реальної економіки. Через один-два роки цей ефект, імовірно, буде приблизно вдвічі більшим», — йдеться в дослідженні.

Хто постраждав найбільше з п'яти країн

Найбільше постраждала Німеччина, йдеться в дослідженні. Її ВВП був би на 0,7% вищим, а інфляція була б на 0,4% нижчою в четвертому кварталі 2022 року, якби росія не напала на Україну.

Сильно постраждала Велика Британія, де економічне виробництво скоротилося на 0,7%, а інфляція зросла на 0,2%.

У Франції інфляція була б нижчою на 0,3%, а ВВП — на 0,1% вищим, а в Італії інфляція була б нижчою на 0,2%, а ВВП — на 0,3% вищим.

Без війни ВВП Швейцарії був би на 0,3% вищим, а інфляція — на 0,4% нижчою.