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22 вересня 2023, 16:02 Читать на русском

Bitmain інвестує $54 мільйони у біткоїн-майнера Core Scientific

Виробник майнінгового обладнання Bitmain інвестує в біткоїн-майнера Core Scientific $53,9 млн у рамках контракту на постачання 27 000 пристроїв для видобутку біткоїна. Про це повідомляє BusinessWire.

Виробник майнінгового обладнання Bitmain інвестує в біткоїн-майнера Core Scientific $53,9 млн у рамках контракту на постачання 27 000 пристроїв для видобутку біткоїна.
Фото: pixabay.com

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Сторони також уклали нову угоду про хостинг для підтримки майнінгового бізнесу Bitmain.

Згідно з домовленостями, китайський виробник поставить американській компанії 27 000 одиниць Antminer S19J XP в обмін на $23,1 млн у грошовій формі та $53,9 млн у звичайних акціях.

Вартість цінних паперів партнери визначать окремо після затвердження судом у справах про банкрутства плану реструктуризації Core Scientific. Очікується, що це відбудеться в четвертому кварталі. Компанія подала заяву про неспроможність у грудні 2022 року.

У Core Scientific зазначили, що з початку діяльності у 2017 році сумарно управляли більш ніж 600 000 майнерів виробництва Bitmain. На сьогодні парк фірми з приблизно 200 000 власних і клієнтських пристроїв на 99% складається з моделей лінійки S19.

Зазначається, що Bitmain є клієнтом хостингу від американської компанії близько п’яти років, довіривши їй обслуговування та експлуатацію значної кількості установок.

«Якість продукції Bitmain, увага до обслуговування та оперативність мають вирішальне значення для нашого успіху в підтримці мережі біткоїна. Нові майнери, яких ми отримаємо в рамках угоди, підвищать ефективність нашого парку, оскільки ми продовжуємо готуватися до халвінгу наступного року і подальшої діяльності», — заявив глава Core Scientific Адам Салліван.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
22 вересня 2023, 18:28
#
Приятно читать что за сколько времени Минфин дорос до того что бы писать о таких компаниях
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