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22 вересня 2023, 13:05 Читать на русском

Кабмін відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 827-р від 19 вересня, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами).
Фото: wikipedia.org

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Згідно з документом, функціонування та забезпечення можливості наповнення реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.

Раніше даний реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

Закон про олігархів

У 2021 році в Україні ухвалили закон про олігархів. Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати 3 з 4 критеріїв:

  • участь у політичному житті,
  • значний вплив на ЗМІ,
  • контроль або володіння монополією,
  • наявність активів на суму близько 2,3 млрд грн.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів — це прерогатива Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

У липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити.

У червні 2023 року Венеціанська комісія дійшла висновку, що закон про олігархів не може застосовуватися в існуючому вигляді та рекомендувала Україні застосувати системний підхід.

Комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів, а також виконати низку рекомендацій. Зокрема, розробити та впровадити ефективну конкурентну політику, посилити боротьбу із високопоставленою корупцією, підвищити прозорість та підзвітність у сфері державних закупівель, посилити плюралізм ЗМІ, а також прозорість медіавласності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
22 вересня 2023, 13:33
#
Значить війна ще, ой, не скоро закінчиться (
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