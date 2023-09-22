Кабмін відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 827-р від 19 вересня, оприлюдненому на Урядовому порталі.

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Згідно з документом, функціонування та забезпечення можливості наповнення реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.

Раніше даний реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

Закон про олігархів

У 2021 році в Україні ухвалили закон про олігархів. Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати 3 з 4 критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

контроль або володіння монополією,

наявність активів на суму близько 2,3 млрд грн.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів — це прерогатива Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

У липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити.

У червні 2023 року Венеціанська комісія дійшла висновку, що закон про олігархів не може застосовуватися в існуючому вигляді та рекомендувала Україні застосувати системний підхід.

Комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів, а також виконати низку рекомендацій. Зокрема, розробити та впровадити ефективну конкурентну політику, посилити боротьбу із високопоставленою корупцією, підвищити прозорість та підзвітність у сфері державних закупівель, посилити плюралізм ЗМІ, а також прозорість медіавласності.