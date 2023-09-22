Binance подала клопотання про відхилення позовів SEC, Tether відновив видачу позик в USDT: що нового на крипторинку

Tether відновив видачу позик в USDT

Емітент USDT Tether Limited відновив кредитування власним стейблкоїном через рік після завірень про припинення подібної практики. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У лютому компанія зобов’язалася скоротити об'єм забезпечених кредитів до кінця року.

Згідно з останньою звітністю, обсяг виданих позик у другому кварталі збільшився з $5,3 млрд до $5,5 млрд.

Емітент не розкриває позичальників та забезпечення. У виданні пояснили, що Tether Holdings не може бути на 100% впевненою у поверненні коштів та 100% покритті застави.

«У другому кварталі ми отримали декілька запитів на отримання короткострокових позик від клієнтів, з якими у нас склалися давні відносини. Компанія вирішила задовольнити ці запити», — пояснила прес-секретар Tether Holdings Алекс Уелч.

Сінгапур заморозив $1,8 мільярда, пов’язані з відмиванням криптовалют

Поліція Сингапуру конфіскувала 2,4 млрд (SGD) сінгапурських доларів ($1,8 млрд) в рамках найбільшої у країні справи з відмивання злочинних коштів, пов’язаних з цифровими активами. Про це повідомляє Bloomberg.

Додатково правоохоронці арештували банківські рахунки на суму понад 1,13 млрд SGD ($825 млн) та криптовалюти на $27 млн. В рамках розслідування влада також опечатала понад 110 об'єктів нерухомості та 62 транспортних засоби вартістю приблизно 1,24 млрд SGD ($906 млн).

В середині серпня поліція арештувала десятьох китайських громадян під підозрою у причетності до відмивання грошей та підробці документів. Згідно з заявою, вони ймовірно легалізували доходи від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи онлайн-шахрайство та азартні ігри.

Затриманим відмовили в виході під заставу, посилаючись на ризики втечі через наявність фальшивих паспортів.

На тлі цієї ситуації банки Сінгапуру посилили контроль за китайськими клієнтами. Деякі кредитори перевіряють відкриття нових рахунків та операцій.

За інформацією джерел видання, принаймні один міжнародний банк вже припинив обслуговування декількох громадян з Камбоджі, Кіпру, Туреччини та Вануату. Інші фінансові установи в місті-державі розпочали оцінювати, чи варто приймати нові кошти від клієнтів з подібними характеристиками в кожному конкретному випадку.

Злочинний скандал викликав широкий суспільний резонанс, оскільки стосується принаймні десяти місцевих банків. У результаті виникло резонне питання про ефективність місцевої боротьби з відмиванням грошей.

Гонконг заблокував доступ до криптобіржі JPEX — ЗМІ

Гонконзькі оператори зв’язку на вимогу уряду обмежили доступ до сайту та додатку криптовалютної біржі JPEX, що нещодавно зазнала краху. Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними джерел видання, влада також попросить місцеві соціальні мережі видалити всі сторінки торгової платформи.

18 вересня JPEX призупинила роботу на тлі кризи ліквідності, а Комісія з цінних паперів і фьючерсів Гонконгу (SFC) ініціювала масштабне розслідування.

Пізніше поліція провела брифінг, на якому повідомила про 1641 скаргу від клієнтів щодо «застряглих» на біржі коштів на загальну суму 19 млрд гонконзьких доларів ($152 млн). У рамках розслідування правоохоронці затримали вісім підозрюваних.

Наразі кількість затриманих зросла на трьох людей. Серед них, як повідомляють ЗМІ, 31-річний YouTube-блогер. Раніше влада затримала криптоінфлюенсера Джозефа Лама за його зв’язки з JPEX.

Під час слідства також допитали азійську телезірку Джуліана Чунга, який був амбасадором платформи протягом року.

У відповідь на примусові обмеження в JPEX заявили, що SFC необгрунтовано заблокувала доступ до криптобіржі.

Binance подала клопотання про відхилення позовів SEC

Binance, Binance.US та голова платформи Чанпен Чжао подали клопотання про відхилення позовів Комісіъ з цінних паперів та бірж США (SEC), зазначивши «неправдоподібні» аргументи регулятора. Про це повідомляє CoinDesk.

В одному з документів сказано, що агентство надало широке визначення терміну «інвестиційний контракт».

«SEC нещодавно вжила кілька примусових заходів, включаючи цей позов, виходячи зі своєї нової позиції, згідно з якою практично всі криптоактиви та практично всі транзакції з ними є цінними паперами», — зазначили в компанії.

У клопотаннях також містилися схожі аргументи щодо так званої «доктрини основних питань» — ухвали Верховного суду, що наказує федеральним агентствам очікувати рішення Конгресу США з важливих економічних чи політичних питань.

«Дійсно, з 2019 року Конгрес розглянув більше дюжини пропозицій, які б забезпечили послідовну та працездатну основу для криптоактивів та торгових платформ. Попри це, SEC зараз прагне розширити свої повноваження», — наголосили юристи криптобіржі.