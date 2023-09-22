Минулої доби українські захисники ліквідували ще 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 274 950 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 21 вересня: 480 російських окупантів, 6 танків та 8 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 274950 (+480) осіб,
- танків — 4644 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 8891 (+8) од,
- артилерійських систем — 6177 (+40) од,
- РСЗВ — 785 (+4) од,
- засоби ППО — 528 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4858 (+8),
- крилаті ракети — 1517 (+38),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8690 (+20) од,
- спеціальна техніка — 912 (+1).
Джерело: Мінфін
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