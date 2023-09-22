Курс валют НБУ: Гривня зміцнилася до євро на 24 копійки

22 вересня європейська валюта подешевшала на 24 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,89 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

21 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,13 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та продажу.

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