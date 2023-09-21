Cisco купує постачальника рішень у сфері кібербезпеки Splunk за $28 мільярдів

Американський виробник мережного обладнання Cisco Systems Inc. купує постачальника рішень у сфері кібербезпеки Splunk Inc. за $28 млрд. Про це повідомляє пресслужба Cisco.

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Компанія Cisco заплатить $157 за акцію Splunk. За даними на закриття ринку в середу, ціна паперів склала $119,59.

Угода була одноголосно схвалена радами директорів обох компаній. Сторони розраховують закрити її до кінця третього кварталу 2024 року у разі одержання схвалення регуляторів та акціонерів Splunk.

«Об'єднання наших можливостей сприятиме створенню нового покоління систем безпеки, заснованих на штучному інтелекті», — заявив головний виконавчий директор Cisco Чак Роббінс.

Cisco розраховує, що угода почне позитивно впливати на її грошовий потік і рентабельність вже протягом першого фінансового року після її закриття, а на скоригований прибуток у розрахунку на акцію — протягом другого року.

Угода не вплине на раніше оголошені Cisco плани зворотного викупу акцій або дивідендних програм, зазначають у компанії.

Президент та головний виконавчий директор Splunk Гері Стіл увійде до топ-менеджменту Cisco.

Splunk

Splunk — великий розробник системи аналізу машинних даних та операційної діяльності для B2B сектора.

Компанія заснована у 2003 році, її штаб-квартира знаходиться у Сан-Франциско, а офіси розташовані у 12 країнах світу.

Акції

Акції Splunk додають у ціні 21% під час попередніх торгів у четвер, а от папери Cisco навпаки втрачають 4,1%.