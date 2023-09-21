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21 вересня 2023, 17:44 Читать на русском

КНР може зіткнутися із серйозною кризою на ринку нерухомості

За словами ряду аналітиків, на ринок житлової нерухомості Китаю насувається нова криза, здатна стати найбільш масштабною в історії цієї країни. Після того як 2 роки раніше Evergrande перетворилася на банкрута, країна пережила низку дефолтів забудовників. Складнощі в цій галузі негативно позначились на загальній економічній ситуації в Піднебесній, повідомляє Cauvo Capital.

Зараз серйозні проблеми спостерігаються у Country Garden, найбільшого приватного девелопера КНР. Якщо у випадку з Evergrande основною причиною обвалення стали надмірні витрати коштів, то складності Country Garden викликані головним чином масовими виходами з ринку нерухомого майна.

Проблеми Country Garden здатні посилити поточні складнощі економіки КНР, поставивши її навіть у більш важке становище, ніж після обвалення Evergrande у 2021-му. Суттєва частка операційної діяльності цього девелопера сконцентрована у промислових галузях, які сильно допомогли розвинути економіку Піднебесної у найкращі часи. Зараз у цих областей виникли складнощі з фінансами та скороченням населення. У результаті виникнуть складнощі з подолання проблем, викликаних обвалом великого забудовника.

Згідно з прогнозами експертів, труднощі ринку житлового нерухомого майна негативно впливатимуть на довірливе ставлення споживачів, що збільшить тривалість осідання активності в сегменті. Нерухоме майно та пов'язані з нею сегменти охоплюють близько 25% китайського ВВП. Аналітики зазначають, що проблеми зараз спостерігаються у всій галузі, але найсильніше вони помітні у населених пунктах малого та середнього розмірів.

Country Garden зіткнулася загрозою дефолту на тлі величезних боргів

Обсяги будівництва протягом кількох років перевищують попит, що спровокувало появу великих надлишків житлової нерухомості. В результаті зараз ринок гостро потребує корекції. Фахівці зазначають, що в той момент, коли населення КНР усвідомить можливість швидкого обвалу суттєвої частини свого добробуту, дуже важко уникнути появи панічних настроїв.

За підсумками II кварталу 2023-го кількість проектів, у яких брала участь Country Garden, перевищувала 3 тисячі. Вони стосувалися величезної кількості будинків. Оціночний обсяг боргів цієї фірми (разом з об'єктами, які вже продали, але ще не здали, заборгованостями перед банками та постачальниками, а також бондами) становить $186 мільярдів. При цьому значну їх частину необхідно погасити протягом найближчих 12 місяців.

За підсумками першого півріччя 2023-го Country Garden, прозвітувала про рекордно великі збитки, що склали понад $7 мільярдів. При цьому нею було списано частину активів. У серпні фірма прострочила платежі за відсотками на суму $22,5 мільйона за парою випусків доларових облігацій. У результаті їй все ж таки вдалося відшукати кошти і виплатити борги протягом 30 пільгових днів, що дозволило захиститися від дефолту. Кредитори з КНР дозволили Country Garden почекати з виплатою облігацій у юанях.

Реалізація нового житла Country Garden наприкінці літа просіла на 70% проти аналогічного місяця 2022 року. Без відновлення цього показника зросте ризик дефолту забудовника, вважають ті, хто має на cauvocapital.com особистий кабінет.

За матеріалами Cauvo Capital

Джерело: Мінфін
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