До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 21 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 21 вересня
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Закриття 21 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,94/39,33
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38,91/39,30
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3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,50 грн. Євро купують за 40,65 грн, а продають за 41,44 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30, євро — 40,90−41,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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