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21 вересня 2023, 17:52 Читать на русском

Найбільший в Африці імпортер зерна відмовився купувати пшеницю у рф — Bloomberg

Єгипет вирішив закупити майже пів мільйона тонн пшениці у Франції та Болгарії після того, як останні рішення Москви фактично заблокували постачання російського зерна. Російську владу не влаштувала ціна на пшеницю, яку запропонував Єгипет. Про це повідомляє Bloomberg.

Єгипет вирішив закупити майже пів мільйона тонн пшениці у Франції та Болгарії після того, як останні рішення Москви фактично заблокували постачання російського зерна.
Фото: freepik.com

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За словами джерел агентства, це другий випадок за останні кілька місяців, коли закупівлю російської пшениці державною компанією Єгипту було зірвано через спробу Москви встановити неофіційний мінімальний рівень цін.

Головне управління постачання товарів Єгипту погодилося купити 480 тисяч тонн російської пшениці за підсумками прямих переговорів, заявив на початку вересня міністр постачання Алі Ель-Мосільхі.

Угода передбачала ціну пшениці на рівні $270 за тонну, включаючи фрахт (плата за перевезення вантажу), що менше неофіційної мінімальної ціни, яку на той час намагалися встановити російські чиновники.

Через кілька днів Єгипет повідомив, що за постачання зерна відповідатиме компанія Solaris, що базується у Швейцарії, — один з найбільших трейдерів, які займаються російською пшеницею. Однак Єгипет заявив, що трейдеру Solaris дозволять постачати зерно будь-якого походження.

Bloomberg зазначає, що російські зернові порти переповнені після двох років рекордних урожаїв поспіль. Це робить росію домінуючим відправником вантажу і ціноутворювачем на світовому ринку зерна.

При цьому надлишок пропозиції тисне на місцеві ціни, спонукаючи чиновників вводити мінімальний ціновий рівень, щоб підтримати ринок.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 вересня 2023, 18:57
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Bloomberg зазначає, що російські зернові порти переповнені після двох років рекордних урожаїв поспіль.

Це не ті, впадково, рекордні врожаї, що кораблями та вагонами вивозлили в тимчасового окупованих територій?
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