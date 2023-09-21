В Україні попит на валюту зріс у п’ять разів

Різкий стрибок попиту на валютному ринку стався минулого тижня. Нацбанку довелося продати рекордний обсяг доларів США на міжбанку. Про це у фейсбуці написав член Ради Національного банку України Богдан Данилишин .

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання попиту

«Суттєве зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на тлі скорочення її пропозиції призвело до 5-кратного збільшення порівняно з позаминулим тижнем чистого попиту на валюту на міжбанківському ринку», — написав він.

За його словами, це, своєю чергою, обумовило потребу у збільшенні чистого продажу Національним банком іноземної валюти з метою збалансування ринку до 873 млн доларів (порівняно із 302 млн доларів).

Всього з початку року чистий продаж іноземної валюти НБУ становив майже 18 млрд доларів, додав Данилишин.

Нагадаємо

Минулого тижня (11−15 вересня) НБУ продав на міжбанку рекордний з початку року обсяг валюти — 873 млн доларів. З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 17,8 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.