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21 вересня 2023, 16:42 Читать на русском

НБУ посилив вимоги до залучення комерційних агентів для надання платіжних послуг

Національний банк уточнив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк уточнив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг.
Фото: bank.gov.ua

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НБУ нагадав, що надавачі платіжних послуг — банки, платіжні установи, емітенти електронних грошей або платіжних інструментів — можуть залучати для надання фінансових платіжних послуг комерційних агентів, які на підставі договору діють від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок надавача платіжних послуг.

Йдеться як про юридичних осіб, так і про фізичних осіб-підприємців (ФОП) залежно від виду платіжних послуг.

Щоб залучити комерційного агента, надавач платіжних послуг повинен у встановленому порядку повідомити про це Нацбанк.

З метою врегулювання питання переліку осіб, які можуть залучатися для надання фінансових платіжних послуг як комерційні агенти з приймання готівки, НБУ:

  • надав право банкам залучати фізичних осіб-підприємців як комерційних агентів (раніше таке право було лише в небанківських фінустанов);
  • урегулював питання статусу осіб, які можуть залучатися для надання фінансових платіжних послуг як комерційні агенти з приймання готівки. Так, комерційним агентом з приймання готівки банку чи платіжної установи не можуть бути особи чи компанії, які отримали право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг, обмежених платіжних послуг, послуг поштового переказу та надання банкам послуг з інкасації.

Крім того, з метою забезпечення виходу на ринок доброчесних комерційних агентів Нацбанк вніс зміни до порядку залучення комерційних агентів, зокрема:

  • посилив вимоги до комерційних агентів, які залучатимуться для надання фінансових платіжних послуг. Зокрема, йдеться про удосконалення механізмів внутрішнього контролю за діяльністю комерційних агентів стосовно зберігання обсягів готівки, проведення її інкасації, а також переліку заходів, які застосовуватимуться до комерційних агентів у разі порушення ними вимог законодавства з питань платіжних послуг та фінансового моніторингу;
  • зобов’язав надавачів платіжних послуг перевіряти, чи немає у комерційних агентів або їхніх керівників судимості, обмеження чи заборони займатися певною діяльністю, відомості про застосування заходів впливу тощо;
  • уточнив порядок розгляду Нацбанком документів для реєстрації комерційних агентів, у тому числі стосовно надання регулятору додаткової інформації, документів, пояснень, потрібних для уточнення відомостей про комерційного агента.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 18 вересня 2023 року № 117 «Про затвердження Змін до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг», що набирає чинності з 22 вересня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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