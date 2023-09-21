Після ворожої атаки є знеструмлення у п’ятьох областях — Укренерго

У четвер, 21 вересня, через наслідки російської атаки є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Знеструмлення

Зазначається, що є часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Триває відновлення живлення споживачів.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи також тривають.

Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах: Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Сумщині.

При цьому в Укренерго наголосили, що поки зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури.

Споживання

У середу, 20 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,9% вище, ніж у вівторок 19 вересня.

Експорт/Імпорт

Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 319 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт.

Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 796 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 426 МВт.