Зникнення крипти українського чиновника, Mt.Gox перенесла дату компенсацій: що нового на крипторинку

Обсяг спотової біткоїн-торгівлі на Binance скоротився на 57%

Криптовалютна біржа Binance очолила антирейтинг зі зниження спотової торгівлі біткоїном — з 1 вересня показник упав на 57%. Про це свідчить звіт K33.

Загальне значення всім платформ скоротилося на 48%. При цьому спотові обсяги біткоїна впали ще на 8% порівняно із серпневим п'ятирічним мінімумом.

Аналітики зазначили, що в авангарді падіння стоїть саме Binance, коли решта майданчиків демонструє відносно стабільні показники.

На думку експертів, відставання Binance обумовлено затяжними судовими позовами з SEC та CFTC. Однак найближчий конкурент Coinbase, який також позивається до регулятора, у вересні зафіксував зростання спотової торгівлі цифровим золотом на 9%.

Попри зниження показників біткоїна, у K33 зазначили невелике ралі Ethereum та Binance Coin. За останні сім днів обидві монети зросли на 6%, торгуючись вище тритижневого максимуму.

Mt.Gox перенесла дату компенсацій на рік

Керівництво збанкрутілої криптовалютної біржі Mt.Gox повідомило про перенесення крайнього терміну виплати компенсацій — з 31 жовтня 2023 року на 31 жовтня 2024 року.

Згідно з документами, закрита торгова платформа володіє 142 000 BTC ($3,8 млрд), 143 000 BCH ($30 млн) та 69 млрд єн ($4,5 млн).

Для кредиторів, які надали необхідну інформацію, виплати почнуть робити послідовно вже наприкінці цього року.

Клієнти Mt.Gox вже десять років чекають на повернення своїх коштів. Процес громадянської реабілітації стартував у червні 2018 року. 2021 року суд Токіо затвердив запропонований біржею план.

Український чиновник заявив про зникнення криптовалют на $647 тисяч — ЗМІ

Голова Департаменту виконавчої служби Мін'юсту України Максим Кисельов заявив у кіберполіцію про крадіжку $647 000 у криптовалютах. Про це повідомляє «СтопКор» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Справа була відкрита ще у травні. Згідно з її матеріалами, з червня по грудень 2022 року Кисельов придбав віртуальні активи на суму $700 000. Таким чином він нібито планував допомагати сім'ї, яка після початку війни в Україні виїхала до Іспанії. Там сім'я має особняк вартістю 1,5 млн євро.

Чиновник повідомив, що почав інвестувати у криптовалюти за порадою сімейної пари — Олега Громова та Віти Єфимчук.

Саме Громов, за словами Кисельова, допоміг йому створити обліковий запис на Binance, а потім налаштувати гаманець Ledger, де й зберігалися активи. Надалі пристрій був у дружини чиновника Олександри Горяєвої.

Наприкінці квітня 2023 року вона помітила, що криптогаманець спорожнів. Жінка зв'язалася телефоном із Громовим і той припустив, що в системі стався збій.

Проте вже за кілька днів він надіслав скріншот про те, що 14 лютого 2023 року з гаманця Кисельова було виведено понад $647 000. Того ж дня Громов залишив Україну.

За даними слідства, 60 тисяч USDT опинилися на рахунку громадянина України Дмитра Джіоєва на біржі Binance. Ще 587 000 USDT надійшли на інший гаманець, звідки кількома транзакціями переведені на адреси, дві з яких належать громадянам рф Кирилу Зотову та Олександру Михайлову. Разом вони отримали понад 284 000 USDT.

Згодом активи з гаманців останніх конвертували в біткоїни та перевели ще одному росіянину — Данилу Броніхіну. Останній через деякий час відправив Громову загалом $56 650.

Поліція розпочала розслідування за фактом шахрайства та підробки документів.

Venmo додав підтримку стейблкоїна PayPal

Мобільний платіжний сервіс Venmo, що належить PayPal, додав підтримку прив'язаного до долара США стейблкоїна PYUSD своєї материнської компанії.

Операції зі «стабільною монетою» поки що доступні обраним користувачам. У повному масштабі актив буде розгорнутий найближчими тижнями.

PayPal оголосила про запуск стейблкоїна 7 серпня. PYUSD створено на блокчейні Ethereum за стандартом ERC-20. Емітентом є інфраструктурна компанія Paxos.

Згідно з заявою, монета призначена для підключення фіатних доларів до екосистеми Web3, спрощення повсякденних платежів за одночасного підвищення швидкості та зниження витрат.

Транзакції між двома родинними платформами виконуються безкоштовно. Зовнішні гаманці та мерчанти, які приймають платежі у стейблкоїні, також зможуть отримувати перекази через Venmo. З них стягується комісія блокчейну.

У PayPal підкреслили, що PYUSD вже присутній у «нативній криптопрактиці і стає більш доступним у міру зростання екосистеми». За кілька тижнів, що пройшли з запуску, підтримку монети додав ряд: