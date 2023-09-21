Приватбанк першим в Україні запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна

Приватбанк спростив життя позичальникам: у Приват24 запрацював онлайн моніторинг заставного майна. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Що це дає клієнту

Клієнтам Приватбанку, які придбали автівку у кредит або лізинг, відтепер не треба витрачати зайвий час на перевірку застави.

Як повідомила член правління Приватбанку з питань ризиків Лариса Чернишова, банк першим в Україні запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна, який дозволяє клієнту самостійно проходити перевірку у мобільному Приват24 без фізичного огляду майна представником банку.

Як пройти онлайн-моніторинг

Для того, щоб успішно пройти онлайн-моніторинг заставного авто, треба зробити фото в режимі онлайн за інструкцією та підказками в застосунку Приват24, заповнити анкету у додатку та підписати електронним підписом SmartID.