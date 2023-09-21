Майже пів мільйона гектарів землі було відчужено з моменту відкриття ринку землі. Про це повідомляє «Опендатабот».
В Україні за два роки продано понад 365 тисяч гектарів землі
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Ринок землі
Загалом за два роки відкритого ринку і станом на середину вересня за договорами купівлі-продажу було продано 365 тисяч га. За весь період відкритого ринку землі було відчужено 448 тисяч га.
Утім найбільше найбільшу кількість земельних угідь за два роки було передано у спадщину — 828 тисяч га.
Більш ніж половина — 203 тис. га — була продана протягом перших 8 місяців, до початку повномасштабного вторгнення. Деяке пожвавлення на ринку спостерігалось з лютого 2023 року, натомість влітку зафіксували падіння кількості як за кількістю угод, так й за площею проданих угідь. Ймовірно, це пов’язано з очікуваннями щодо розширення кола покупців землі — з 2024 року купувати землю зможуть й юридичні особи.
Яка вартість землі
Загалом, середня площа угоди «купівлі-продажу» становить 2,2 гектара. Водночас середня ціна угоди становить 39−45 тис. грн.
Найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині — 23 тис. грн за гектар. А найдорожчі угіддя виявились на Львівщині — 132 тис. грн за гектар.
Коментарі - 1
Царь который приходит что бы распродать Вашу землю, это не ваш царь, это проходимец.