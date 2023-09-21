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ФРС США налякала ринки, а акції Китаю досягли 10-місячного мінімуму: що потрібно знати вранці
Американські індекси знизилися у середу
S&P 500 втратив 0,9%, високотехнологічний Nasdaq — 1,5%, а індекс Dow Jones знизився на 0,7%.
Фондові індекси США у середу закрилися помітним падінням, а прибутковість дворічних американських держоблігацій зросла рівня 2006 року.
Це сталося на тлі вчорашніх заяв глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який попередив, що відсоткові ставки, ймовірно, будуть ще вищими і протримаються на високому рівні триваліший час.
Тим часом у середу ФРС США очікувано зберегла відсоткові ставки на рівні 5,25—5,5%.
Ринки Азії падають слідом за Уолл-Стріт
Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 1,6%, японський Nikkei впав на 1,3%, південнокорейський Kospi скоротився на 1,6%, сінгапурський STI подешевшав на 1,1%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,4% та 1,2% відповідно.
Все через попередження ФРС США про можливе подальше підвищення відсоткових ставок та збереження їх на високому рівні триваліший час.
Акції Китаю впали до 10-місячного мінімуму
У ході сьогоднішніх торгів індекс MSCI China, який відстежує вартість акцій китайських компаній великої та середньої капіталізації, впав приблизно на 1,5%, знижуючись вже третій тиждень поспіль.
Китайський фондовий індекс досяг найнижчого рівня з листопада минулого року, оскільки відтік коштів іноземних фондів із країни продовжується і немає жодних ознак його швидкого припинення.
З початку вересня глобальні фонди продали китайські папери на суму близько 24 млрд юанів ($3,2 млрд). При цьому минулого місяця було зафіксовано рекордну місячну суму чистих продажів китайських активів іноземними інвесторами — 90 млрд юанів ($12 млрд).
Все через побоювання іноземних інвесторів із приводу сектору нерухомості та економіки Китаю, зауважує Bloomberg.
Bank of America: до кінця року S&P 500 досягне 4600 пунктів
Стратеги з Bank of America відмовилися від свого ведмежого погляду на цільові показники S&P 500, підвищивши прогноз індексу на кінець року з 4 300 до 4 600 пунктів.
Прогноз передбачає зростання S&P 500 ще на 4% до кінця 2023 року.
Ринкові індикатори, а також зростання ефективності та обсягу промислового виробництва в США вказують на збереження потенціалу для зростання американського ринку акцій, вважають у Bank of America.
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