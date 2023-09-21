Минулої доби українські захисники ліквідували ще 490 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 274 470 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 20 вересня: 490 російських окупантів та 29 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 274470 (+490) осіб / persons,
- танків / tanks — 4638 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV — 8883 (+15) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 6137 (+41) од,
- РСЗВ / MLRS — 781 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 528 (+2) од,
- літаків / aircraft — 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4850 (+29),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1479 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8670 (+37) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 911 (+5).
Джерело: Мінфін
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