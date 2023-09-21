ЄІБ може виділити 220 мільйонів євро на відновлення інфраструктури України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання близько 220 млн євро на відновлення інфраструктури України. Про це йдеться у повідомленні Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України у фейсбуці.

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Плани ЄІБ

За словами Агентства, кошти у розмірі близько 220 млн євро підуть на відновлення доріг і мостів.

Під час зустрічі з представниками ЄІБ голова Агентства Мустафа Найєм та керівник Групи управління проєктами Вадим Ноздря обговорили прогрес реалізації спільних проєктів. Зокрема, проєкт розвитку трансʼєвропейської транспортної мережі, який стосується будівництва та ремонту доріг у шести регіонах України.

«Відповідно до угоди, підписаної у червні 2023 року, ЄІБ надав понад 50 млн євро грантових коштів ЄС, доступних в межах Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу (NIP), на закупівлю модульних мостів. Це тимчасові споруди, „швидка допомога“ для регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії. Вони поліпшать логістику між населеними пунктами і регіонами», — йдеться у повідомленні.

Окрім ЄІБ, який є одним із ключових міжнародних партнерів України у відновленні критичної інфраструктури, Агентство також співпрацює зі Світовим банком, USAID, а також Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Зазначається, що це найбільші міжнародні партнери, з якими Агентство працює над чотирма пріоритетними напрямами: прифронтова інфраструктура, зруйноване війною житло, пункти пропуску на кордонах і дороги до них, критична інфраструктура — вода, енергетика, мости.