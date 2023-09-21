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21 вересня 2023, 8:52 Читать на русском

ЄІБ може виділити 220 мільйонів євро на відновлення інфраструктури України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання близько 220 млн євро на відновлення інфраструктури України. Про це йдеться у повідомленні Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України у фейсбуці.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання близько 220 млн євро на відновлення інфраструктури України.
Фото: facebook.com/agency.for.restoration/

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Плани ЄІБ

За словами Агентства, кошти у розмірі близько 220 млн євро підуть на відновлення доріг і мостів.

Під час зустрічі з представниками ЄІБ голова Агентства Мустафа Найєм та керівник Групи управління проєктами Вадим Ноздря обговорили прогрес реалізації спільних проєктів. Зокрема, проєкт розвитку трансʼєвропейської транспортної мережі, який стосується будівництва та ремонту доріг у шести регіонах України.

«Відповідно до угоди, підписаної у червні 2023 року, ЄІБ надав понад 50 млн євро грантових коштів ЄС, доступних в межах Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу (NIP), на закупівлю модульних мостів. Це тимчасові споруди, „швидка допомога“ для регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії. Вони поліпшать логістику між населеними пунктами і регіонами», — йдеться у повідомленні.

Окрім ЄІБ, який є одним із ключових міжнародних партнерів України у відновленні критичної інфраструктури, Агентство також співпрацює зі Світовим банком, USAID, а також Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Зазначається, що це найбільші міжнародні партнери, з якими Агентство працює над чотирма пріоритетними напрямами: прифронтова інфраструктура, зруйноване війною житло, пункти пропуску на кордонах і дороги до них, критична інфраструктура — вода, енергетика, мости.

Джерело: Мінфін
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