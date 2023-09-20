monobank разом з Укрпоштою запускають чергову акцію. Вона дозволяє заощаджувати чверть вартості доставки відправлень по території України. Щоб отримати знижку потрібно розрахуватись за доставку відправлення по Україні карткою VISA від monobank | Universal Bank в одному з відділень Укрпошти.
Актуально
20 вересня 2023, 19:57 Читать на русском
monobank + Укрпошта = мінус 25% на вартості доставки
Додаткові умови:
- акція розповсюджується на відправлення Експрес та Стандарт;
- знижка становить 25% від тарифу за пересилання (у тому числі за повернення);
- термін дії пропозиції —
з 20.09.2023р. по 31.10. 2023 р.;
- кількість сплат не обмежена.
Нагадаємо, що це не перша акція monobank та Укрпошти для спільних клієнтів. Їх перший партнерський проєкт стартував в жовтні 2020 року, коли компанії пропонували кешбек до 15% за внутрішні та міжнародні відправлення Укрпоштою при оплаті картками monobank.
Також цікаво, що восени 2022 роцу на честь свого 5-річчя mono замовив у державного поштового оператора стильні марки з персональним дизайном, які можна було виграти, задонативши на ЗСУ.
Джерело: Мінфін
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