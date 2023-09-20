monobank + Укрпошта = мінус 25% на вартості доставки

monobank разом з Укрпоштою запускають чергову акцію. Вона дозволяє заощаджувати чверть вартості доставки відправлень по території України. Щоб отримати знижку потрібно розрахуватись за доставку відправлення по Україні карткою VISA від monobank | Universal Bank в одному з відділень Укрпошти.

Додаткові умови:

акція розповсюджується на відправлення Експрес та Стандарт;

знижка становить 25% від тарифу за пересилання (у тому числі за повернення);

термін дії пропозиції — з 20.09.2023 р. по 31.10. 2023 р.;

р. по 31.10. 2023 р.; кількість сплат не обмежена.

Нагадаємо, що це не перша акція monobank та Укрпошти для спільних клієнтів. Їх перший партнерський проєкт стартував в жовтні 2020 року, коли компанії пропонували кешбек до 15% за внутрішні та міжнародні відправлення Укрпоштою при оплаті картками monobank.

Також цікаво, що восени 2022 роцу на честь свого 5-річчя mono замовив у державного поштового оператора стильні марки з персональним дизайном, які можна було виграти, задонативши на ЗСУ.