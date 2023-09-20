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20 вересня 2023, 19:36 Читать на русском

Фонд гарантування продав рекордний лот з початку повномасштабної війни

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав права вимоги за кредитами М Р Банку (колишній Сбербанк) із сонячними електростанціями у заставі за 683 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав права вимоги за кредитами М Р Банку (колишній Сбербанк) із сонячними електростанціями у заставі за 683 млн грн.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що покупець сплатив усю суму за лот, з ним уже підписали договір купівлі-продажу активів. Кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами М Р Банку.

Відповідний лот GL18N024611 продали у системі «Прозорро.Продажі», до його складу входили активи М Р Банку — права вимоги за кредитними договорами, у забезпечення за якими оформлено дві електростанції на сонячних батареях в Одеській та Миколаївській областях із супутнім виробничим обладнанням.

Аукціон, який відбувся 14 вересня, був дев'ятою спробою реалізували активи.

«Ціна продажу склала 683 млн грн. І на сьогодні це — найбільша сума за останні майже 1,5 роки, відколи після повномасштабного вторгнення рф Фонд відновив свої аукціони», — йдеться у повідомленні.

Уперше лот виставлявся на продаж у квітні 2023 року, стартовою ціною була загальна сума заборгованості за договорами.

Переможець аукціону

За даними Liga.net, переможцем аукціону в системі «Prozorro.Продажі» став його єдиний учасник ТОВ «Аванте Фінанс». Власницею компанії у держреєстрі вказана Тетяна Лобанова.

Кредитні лінії, вказані в описі до аукціону, у 2012−2013 роках були відкриті в Сбербанку для ПрАТ «Нептун Солар», яке тоді належало австрійській Activ Solar GmbH братів Клюєвих. У 2016 році вона збанкрутувала, а десять українських станцій компанії, включно з «Нептун Солар», дістались китайській CNBM International Corporation.

Джерело: Мінфін
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