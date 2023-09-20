До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 20 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 20 вересня
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Закриття 20 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,05/39,44
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39,18/39,57
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13/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,82−38,62 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,54 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,50, євро — 41,20−41,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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