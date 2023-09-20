Колишній співробітник Deutsche Bank виплатить $1,5 мільйона за криптошахрайство

Колишній співробітник інвестиційного німецького банку Deutsche Bank на ім'я Рашон Рассел зізнався у своїй причетності до шахрайської схеми обману 29 клієнтів криптофонду R3 на суму $1,5 млн. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту США.

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За даними федерального суду Брукліна, обвинувачений також зізнався у крадіжці особистої інформації, включаючи дані банківських карток та доступ до електронних пристроїв з метою їхнього використання для несанкціонованих транзакцій.

«Рассел використовував зацікавленість інвесторів у ринку криптовалют, щоб реалізувати схему обману клієнтів, які йому довірилися. Швидке призначення вироку у цій справі підкреслює бажання влади притягнути зловмисників на ринках цифрових активів до відповідальності», — заявив прокурор США Бреон Піс.

Згідно з судовими матеріалами, протягом періоду з листопада 2020 по серпень 2022 року екс-брокер Deutsche Bank обманював інвесторів фонду R3, обіцяючи їм прибуток від торгівлі криптовалютами.

При цьому велику частину коштів Рассел використовував для власних азартних ігор, погашення заборгованості перед попередніми вкладниками та покриття власних витрат, додав суд.

Підсудному загрожує максимальний строк до 30 років позбавлення волі. У рамках угоди про визнання провини він повинен виплатити компенсацію в розмірі понад $1,5 млн.