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20 вересня 2023, 17:52 Читать на русском

НБУ застосував заходи впливу до п’яти надавачів фінансових послуг, одному ломбарду анулював ліцензію

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню, до п’яти учасників ринку фінансових послуг та одному ломбарду анулював ліцензію. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню, до п’яти учасників ринку фінансових послуг та одному ломбарду анулював ліцензію.
Фото: bank.gov.ua

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Застосування заходу впливу

До чотирьох фінансових компаній та одного лізингодавця застосовано захід впливу у вигляді зобов’язання усунути порушення та їх причини:

  • ТОВ «Фінансова компанія «ХІТ» (ЄДРПОУ 43506298);
  • ТОВ «Суплайєрплюс Україна» (ЄДРПОУ 43416063);
  • ТОВ «Ей Ті Фінанс» (ЄДРПОУ 39555684);
  • ТОВ «Фінансова компанія «Фастелейн» (ЄДРПОУ 40920448);
  • ТОВ «Аграрно-вантажна компанія» (ЄДРПОУ 40965384).

За словами НБУ, «Фінансова компанія «ХІТ» та ТОВ «Суплайєрплюс Україна» не виконують вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу.

ТОВ «Ей Ті Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Фастелейн» та ТОВ «Аграрно-вантажна компанія» не подали звітність за два періоди.

Зазначені установи зобов’язані усунути порушення та їх причини у строк до 19 жовтня 2023 року.

Анулювання ліцензії

ПТ «Фірма «Товариство з обмеженою відповідальністю «Пантімар» і компанія» (ЄДРПОУ 42202999) анульовано ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Зазначений ломбард не виконав рішення Нацбанку про усунення виявленого порушення ліцензійних умов.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 вересня 2023 року. Рішення набрали чинності з 19 вересня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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