Українці збільшили купівлю військових облігацій: фізособи на 22,2 млрд грн, юрособи на 39,9 млрд грн

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну фізичні особи збільшили обсяг портфеля ОВДП на 22,2 млрд грн, а юридичні особи — на 39,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Як змінився портфель

«А саме фізичні особи станом на 20 вересня 2023 року збільшили обсяг портфеля ОВДП на 22,2 млрд грн — до 47,7 млрд грн. Юридичні особи збільшили обсяг куплених облігацій на 39,9 млрд грн — до 120,5 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Водночас представники територіальних громад збільшили обсяг куплених військових ОВДП на 2,2 млрд грн — до 2,3 млрд грн, що дорівнює лише 1,14% від обсягу невикористаних залишків місцевих бюджетів на рахунках. З початку цього року залишки збільшилися на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 року складають 201,8 млрд грн.

Частина цих невикористаних залишків формується саме шляхом надходжень ПДФО з зарплат військових, якого в цьому році до місцевих бюджетів вже надійшло 67,9 млрд грн.

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